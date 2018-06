Robbie eröffnet WM mit Mittelfinger-Skandal

Für den britischen Fußballfan Robbie Williams ging ein Traum in Erfüllung. Er durfte bei der Eröffnung der Fußball-WM singen. „Ich habe viel in meiner Karriere gemacht, und eine FIFA-WM vor 80.000 Fußballfans im Moskauer Luschniki-Stadion und vielen Millionen in der ganzen Welt zu eröffnen, übersteigt meine Träume“, so ein glücklicher Williams vor dem Auftritt. Er performte seine Hits Feel, Angel und Rock DJ .

Die Eröffnungsshow fand vor der Partie des Gastgebers gegen Saudi-Arabien statt. Das Spiel begann um 17 Uhr.

Für einen ersten Skandal sorgte der britische Pop-Star, indem er Millionen Fans den Mittelfinger zeigte. Bei der Zeile „I did this for free“ hielt der Sänger den Stinkefinger in die Kamera. Was wohl Wladimir Putin dazu sagt?

Hier der Live-Ticker zum Nachlesen: