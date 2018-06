'Schönster Fan Russlands' ist Pornostar

Seit dem Eröffnungsspiel zwischen Gastgeber Russland und Saudi-Arabien geht das Bild der Blondine um die Welt. Etliche Fans haben im Internet recheriert und wollten herausfinden wer die Unbekannte ist.

Ein hübsches russisches Mädchen in einem bauchfreien Top, knappen Jeans und zwei Russlandfähnchen in den Händen - TV-Kameras fingen den "schönsten Fan Russlands" schnell ein. In den sozialen Netzwerken herrschte ein regelrechter Hype. Sogar in die abendlichen Nachrichten des größten russischen TV-Senders hat sie es bereits geschafft.

Nun ist bekannt, wer die schöne Frau ist und womit sie sonst ihr Geld verdient. Die Blondine ist im Netz unter anderem unter dem Namen Natalja Nemtschenowa bekannt, ist 28 Jahre alt und wohnt in Moskau, berichtet unter anderem das russische Nachrichtenmagazin "L!ife". Natalja ist ein recht erfolgreiches Pornosternchen. Im Netz finden sich zahlreiche Aktaufnahmen der 28-Jährigen.

Gerüchten zufolge soll ihr eigener Mann und Besitzer einer russischen Fitness-Klub-Kette ihr Manager sein. Einen guten Job scheint er als Promoter jedenfalls zu machen. Denn bereits bei der EM 2016 setzte sich Natalja medienwirksam im Stadion in Szene. Damals tauchte sie in ganz ähnlicher Aufmachung bei mehreren Russland-Spielen in Frankreich auf. Und wie heute wurde sie auch vor zwei Jahren zur hübscheste Unterstützerin der russischen Mannschaft gewählt.