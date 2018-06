Schweizer Kommentator mit peinlicher Verwechslung

Das gestrige Duell zwischen Portugal und Spanien wurde zum ersten richtigen WM-Kracher. Allen voran Cristiano Ronaldos Hattrick machten das 3:3 zu einem wahren Erlebnis.

Aber die Erwartungen an die Partie waren groß und die Aufregung offensichtlich auch. Denn ein Schweizer Kommentator des SRF leistete sich einen Mega-Fauxpas. Von Spielbeginn an sprach er davon, dass die Spanier in Rot und die Portugiesen in Weiß spielen. „Die Spanier ein erstes Mal am gegnerischen Strafraum. Cristiano Ronaldo. Die Portugiesen versuchen gleich Mal Druck zu machen. Respektive; müssen den Druck erst einmal aushalten, so muss ich es sagen“, redet er und redet, ohne zu merken, dass er immer tiefer und tiefer ins Fettnäpfchen rutscht.

Kann passieren

Erst nach drei langen Minuten, als Ronaldo einen Elfmeter herausholt, fällt dem Sport-Experten sein Fehler auf. „Ich habe Ihnen in der Hitze des Gefechts gesagt, dass die Portugiesen in Weiß spielen werden, tun sie natürlich nicht. Blödsinn“, erklärt er sich dann.

Zu seiner Entschuldigung: Normalerweise spielt Spanien ebenfalls in roten Dressen. Da die „Furia Roja“ hier aber als Auswärtsteam gesetzt ist, durften die Portugiesen ihre Stammtrikots überwerfen und die Spanier mussten auf ihre weißen Auswärtsleiberl zurückgreifen.