Sexy Peru-Fan zieht bei Tor Oberteil aus

Nissu Cauti fiel das erste Mal vor drei Jahren in der Copa America auf: Bei jedem Tor des peruanischen Nationalteams lüftet sie ihr Shirt und zeigt ihren beachtlichen Ausschnitt. In Südamerikas Stadien gibt es die Tradition von Cheerleader auf den Rängen selbst. Das peruanische Model Cauti hebt diese Kunst aber auf ein neues Level.

Nach dem 0:1 gegen Dänemark hofft Cauti gegen Frankreich am Donnerstag, oder gegen Australien am 26. Juni ihre Oberweite zeigen zu können. In einem Qualifikations-Spiel gegen Venezuela zog sie gar blank.

