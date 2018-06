Für den britischen Fußballfan Robbie Williams geht damit ein Traum in Erfüllung. Er darf bei der Eröffnung der Fußball-WM singen. „Ich habe viel in meiner Karriere gemacht, und eine FIFA-WM vor 80.000 Fußballfans im Stadion und vielen Millionen in der ganzen Welt zu eröffnen, übersteigt meine Träume“, so ein glücklicher Williams. Er wird seine Hits Feel, Angel und Rock DJ performen.



Der 44-jährige Superstar bekommt bei seinem Auftritt Unterstützung von der russischen Opernsängerin Aida Garifullina (30). Sie war mit Rollen im renommierten Mariinski-Theater in St. Petersburg bekannt geworden und arbeitet derzeit an der Wiener Staatsoper. Die beiden sollen ein Duett singen. „Wir möchten Fußball- und Musikfans dazu einladen, in Russland mit uns im Stadion zu feiern oder ihre Fernsehgeräte etwas früher einzuschalten, um die unvergessliche Show nicht zu verpassen“, verspricht Williams. Die Show wird Ex-Miss-Russia Victoria Lopyreva moderieren. Der brasilianische Ex-Weltmeister Ronaldo übernimmt den sportlichen Part.

Netrebko und Domingo: Auftritt am Roten Platz

Bereits gestern stimmten sich die Russen mit Musik auf die WM ein. Am Roten Platz gab Operndiva Anna Ne­trebko zusammen mit Startenor Plácido Domingo ein Konzert (nach Redaktionsschluss). Ebenfalls dabei sind der Pianist Denis Matsuew sowie die russischen Stars Yusif Eyvazov, Ildar Abdrazakov und Albina Shagimuratova.