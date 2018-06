Kroaten sind jetzt Favorit auf Titel

Ich bin derzeit auf Urlaub in Kroatien. Gestern konnte ich meinen Campingbus nicht verlassen, so stark stürmte es. Und so wie der Wind über Istrien fegte, so putzen die Kroaten am Vortag die Argentinier und Messi weg. Beeindruckend. Ich hatte die Kroaten nur als Außenseiter auf dem Zettel, aber jetzt gehören sie zu meinen „Favoritic“. Die haben wirklich eine Topmannschaft mit gleich zwei Regisseuren. Einer von Real, Modrić, der andere von Barça, Raketić. Was willst du mehr?

Messi möchte schnell nach Barcelona zurück

Apropos Spielmacher: Den weltbesten Fußballer haben die Kroaten verblasen. Lionel Messi hatte seinen stärksten Moment, als er die Platzwahl gewann. Das sagt wohl alles. Sogar der argentinische Trainer hat sich mehr bewegt als er. Da stimmt was nicht. Ich habe den Eindruck, dass er sich in der Nationalmannschaft nicht wohlfühlt, oder ihm die anderen sogenannten Stars nicht die Chefposition in der Mannschaft gönnen. Es ist so wie im normalen Leben. Hast du Erfolg, muckt keiner auf. Wenn nicht, dann ist die Kacke am Dampfen. Messis Körpersprache sagt alles: Er signalisiert, dass er so schnell wie möglich nach Barcelona zurückkehren möchte – dort wird er von allen geliebt.



Dieser tätowierte Coach hat keine Vorbildwirkung

Ein Wort noch zu Argentiniens Trainer: Mit seinen Tätowierungen hat er zeigen wollen, dass er ein Kämpfer ist. Das hatte keine Vorbildwirkung. Bei seinen Spielern löste es genau das Gegenteil aus. Sie waren lethargisch.