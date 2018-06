Messi-Trainer soll Köchin bedrängt haben

Gegen Argentiniens Trainer Jorge Sampaoli werden kurz vor der WM schwere Vorwürfe laut. Der 58-Jährige soll eine Köchin, die für den argentinischen Fußball-Verband (AFA) in Buenos Aires arbeitet, in der Küche bedrängt haben. Das behauptet der argentinische Journalist Gabriel Anello von Radio Mitre. In Messis Heimatland herrscht helle Aufregung. Anello will sogar Zeugen haben und beschuldigt auch die AFA. Der Verband soll die Vorwürfe versucht haben zu vertuschen. Anello: "Sampaoli hat sich schlecht gegenüber einer Köchin verhalten. Der Verband tut alles, damit die Nachricht nicht ans Licht kommt. Aber Personen, mit denen ich gesprochen habe, haben mir den Fall bestätigt."

Nach Medienberichten in Argentinien und Spanien wollte die Köchin Sampaoli anzeigen, anschließend aber mit viel Geld überzeugt worden, dies nicht zu tun. Anello hat bereits einmal beim argentinischen Verband herumgestöbert und einen Skandal heraufbeschworen. 2016 hatte er berichtet, dass Stürmer Ezequiel Lavezzi bei der Nationalmannschaft Marihuana geraucht habe. Der Bericht sorgte für einen Riesen-Wirbel. Messi & Co boykottierten anschließend die Presse. Anello wurde als Konsequenz der Zugang zum Verbands-Gelände verwehrt.

Argentinien steigt am Sonnabend (15.00 Uhr im oe24-LIVE-Ticker) in die WM ein. Erster Gegner in der schweren Gruppe D ist Island. Messis Team konnte sich erst mühsam für die WM qualifizieren. Nun ist die WM-Vorbereitung durch den nächsten Skandal gestört. Nicht gerade die besten Voraussetzungen.