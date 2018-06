Messi stichelt gegen Deutschland

Für Lionel Messi ist die WM in Russland wohl die letzte Chance seine einzigartige Karriere mit dem WM-Titel zu krönen. Im Finale 2014 setzte es die bittere 0:1-Pleite gegen Deutschland in der Verlängerung, Messi und Higuain hatten davor Großchancen ausgelassen. Der argentinische Superstar brennt auf die WM. Aber ob die "Albiceleste" um den Titel mitspielen kann? Selbst "La Pulga" (der Floh) sieht seine Mannschaft in der Außenseiterrolle. "Wir müssen realistisch sein. Wir hatten Komplikationen, Schwierigkeiten uns überhaupt zu qualifizieren. Wir tun gut daran, ruhig zu bleiben und von Spiel zu Spiel zu denken", so Messi zur Mundo Deportivo.

Konkurrenz gibt es genug. Brasilien gilt bei vielen Experten als der große Favorit. "Jedes Team hat sehr gute Spieler. Brasilien hat Neymar und Coutinho. Spanien hat Iniesta und Silva. Belgien hat Hazard und De Bruyne. Frankreich hat Griezmann und Mbappe," zählt Messi die großen Stars des Turnier auf. Und was ist mit Titelverteidiger Deutschland? "Deutschland hat nicht den einen großen Star. Ist aber als Team sehr stark." Ob Müller, Neuer & Co das gerne hören? Auch einen weiteren Superstar der WM lässt Messi bei seiner Aufzählung aus: Cristiano Ronaldo.