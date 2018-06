Messi vs. Wikinger: Superstar startet Titeljagd

Die Rollen scheinen vor dem Auftaktspiel der Gruppe D klar verteilt: Auf der einen Seite Großmacht Argentinien, Vizeweltmeister und Team von Superstar Lionel Messi, auf der anderen WM-Neuling Island. Doch die „Albiceleste“ stellt sich gegen die körperlich robusten Isländer auf ein mögliches Geduldsspiel ein.

Argentinier tönen: "Wir haben unsere Waffen"

„Sie verteidigen mit zwei Blöcken, stehen sehr eng, es wird sehr schwer, da durchzukommen“, prophezeite Torhüter Wilfredo Caballero, der mit 36 Jahren sein WM-Debüt geben dürfte. Die argentinische Mannschaft werde am Samstag im Spartak-Stadion von Moskau alles aufbieten müssen, um die körperlich starken Isländer zu attackieren, meinte der Ersatzkeeper von Chelsea, versicherte aber auch: „Wir haben unsere Waffen.“ Die Südamerikaner werden dabei auf ihre spielerischen Vorteile und ihre Wendigkeit zurückgreifen. Einer davon vollendet beides beinahe in Perfektion: Lionel Messi. Der Weltstar vom FC Barcelona soll Argentinien endlich zum dritten Weltmeistertitel (nach 1978 und 1986) in der Geschichte des Landes führen.

Isländer versprechen Kampf wie Wikinger

Island wird sich mit voller Wucht und seinem ganzen kulturellen Erbe dagegen stemmen. „Sobald wir auf den Platz gehen, sind wir Wikinger und kämpfen bis zum Ende“, verspricht Goalie Rúnarsson.

Higuaín ist Ass im Ärmel

Sollte Trainer Jorge Sampaoli, der bisher des Öfteren System und Spieler wechselte, auf den klein gewachsenen Agüero (1,72 Meter) setzen, ist für Mittelstürmer Gonzalo Higuaín (1,86 m) gegen die Isländer, voraussichtlich kein Platz in der Startaufstellung.

Agüero kann zudem auf eine blendende Russland-Bilanz blicken: In fünf Partien traf Agüero schon sieben Mal.

Island-Coach: "Größtes Spiel der Geschichte"

Island geht voller Vorfreude ins Duell mit Argentinien. „Das ist das größte Spiel in Islands Fußball-Geschichte“, stellt Trainer Heimir Hallgrímsson fest. Die Qualifikation Islands für die WM sei aber kein Wunder, betonte der Trainer. „Es ist sehr gute Arbeit von allen, dem Verband, dem Team. Wir sind sehr stabil in den vergangenen vier Jahren. Wir haben wichtige Spiele gewonnen.“ Zur Erinnerung: Schon bei der EURO erreichte der Außenseiter das Viertelfinale.

Isländer beschwören Geist von der EURO

Islands Rekordnationalspieler Rúnar Kristinsson erklärt vor dem Spiel gegen Argentinien: „Auf dem Papier sind sie das bessere Team. Aber wir haben in Frankreich gezeigt, dass wir jeden schlagen können. Das werden wir wieder tun.“ Aber die aktuelle Form spricht gegen eine Top-Sensation: Island ist seit vier Spielen sieglos ...