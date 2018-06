Belgien macht richtig Spaß

Nach diesem Spiel ist Belgien endgültig vom Außenseiter zum Mitfavoriten aufgestiegen. Klar, Panama und Tunesien sind nicht die ganz großen Kaliber. Aber man muss sie auch erst einmal schlagen. Andere Favoriten sind auch gegen „Kleine“ gestolpert.

Belgien erinnert mich sehr an die Kroaten

Was die Belgier ausmacht? Ähnlich wie bei den Kroaten spielen sie mit viel Leidenschaft, haben einen unbändigen Siegeswillen. Noch eine Parallele zu den Kroaten. Modric und Rakitic würden privat nie gemeinsam ins Kino gehen. Genauso wenig De Bruyne und Hazard. Aber auf dem Platz bilden sie eine Einheit. Es ist ein Genuss, den Belgiern zuzuschauen, die machen richtig Spaß.

Lukaku kann Ronaldo Torjägerkrone klauen

Wenn man einen Fellaini einwechseln kann, sagt das natürlich auch viel über die Qualität des Kaders aus. Ganz wichtig ist aber auch: Wie nehmen solche Spieler ihre Rolle an? Bei ihren Klubs sind sie Stars, im Team aber nur Ersatz. Bei Belgien haben ganz klar Hazard, De Bruyne, Lukaku und Vertonghen das Sagen. Aber die Reservisten nehmen ihre Rolle an, geben alles, wenn sie reinkommen.

Natürlich muss ich auch noch ein Wort zu Lukaku sagen. Er kämpft jetzt mit Ronaldo um die Torjägerkrone. Und hat einen großen Vorteil. Er kann vorne mehr oder weniger warten, bis er in Szene gesetzt wird. Ronaldo muss viel mehr selber arbeiten. Ich traue Lukaku die Torjägerkrone zu. Und den Belgiern, dass sie noch ganz weit kommen bei der WM.