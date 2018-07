WM-Star Lukaku schockt mit Armuts-Geständnis

In bitterer Armut aufgewachsen. Lukakus Schock-Geständnis ist die bewegendste Geschichte der Fußball-WM 2018. Der belgische Topstürmer schießt sich bei dieser Weltmeisterschaft ist Rampenlicht, doch was viele nicht wussten: Er wuchs in bitterer Armut auf.

Zu WM-Beginn outete der 25-Jährige Manchester-United-Superstar in einem Bericht auf „theplayerstribune“ die Verhältnisse, in denen er in Antwerpen, Belgien aufwuchs. „Meine Mutter musste die Milch mit Wasser strecken, damit wir für die Woche genug hatten“, erzählt der Superstar.

Versprechen an Mutter: Hole uns da raus!

Als kleiner Junge verspricht er sich, spätestens mit 16 Jahren ein Fußball-Profi zu werden und sich und seine Familie aus den armen Verhältnissen zu retten. Elf Tage nach seinem 16. Geburtstag gibt er sein Profi-Debüt für den SC Anderlecht in der belgischen Liga. Von da an ging es bergauf und er konnte sein Versprechen einlösen. Sein Vater war selbst Fußball-Profi, verarmte aber nach seiner Karriere.

Seine Geschichte geht viral

Das Armuts-Geständnis des Stürmer-Stars geht viral – keinen lässt seine Geschichte kalt. Mitten in Europa wuchs der kleine Lukaku ärmsten Verhältnissen auf. Zu essen gab es eine zeitlang nur Brot und Milch – wobei die Familie das Brot auf Vorschuss vom Bäcker bekam. Sie konnten die Stromrechnung nicht mehr bezahlen und hatten wochenlang keine Elektrizität – mitten in einer belgischen Stadt. Ratten liefen bereits durch die Wohnung, erzählt Lukaku. Auf Twitter wird Lukakus Geständnis vielfach geteilt.

Jetzt, wo Ihr alle Belgien-Fans seid, solltet Ihr unbedingt diesen großartigen Text von und über Romelu Lukaku lesen. Ganz großes Kino! https://t.co/PlxDaeu7mM #BRABEL #BEL — Daniel Drepper (@danieldrepper) 6. Juli 2018

Eines Tages rief, kurz vor dessen Tod, sein Großvater an und bat ihn: „Pass auf meine Tochter auf.“ Von da an versprach Lukaku seiner Mutter, alles werde sich zum besseren ändern – und er hatte recht behalten. Heute schießt er in der englischen Premier League seine Tore und ist derzeit auf Rang zwei in der Torschützenliste der Fußball-Weltmeisterschaft.