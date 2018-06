Klo-Panne vermieste DFB-Elf sogar den Heimflug

Auch die Heimreise der deutschen Nationalmannschaft nach dem vorzeitigen Aus bei der Fußball-WM verläuft nicht nach Plan. Die Sondermaschine der DFB-Auswahl konnte erst mit Verspätung aus Moskau abheben. Weil das Flugzeug noch beladen wurde, sei mit einer Verzögerung des ursprünglich für 11.00 Uhr MESZ geplanten Abflugs von knapp einer Stunde zu rechnen, hieß es am Donnerstag.

Und als wäre sie Schmach nach dem frühen WM-Aus und die Verspätung nicht schon genug, macht der deutschen Nationalelf auch noch die Bordtoilette einen Strich durch die Rechnung. Da diese defekt war, wurden die Spitzensportler in die Holzklasse verbannt.

Ein Schmerz, der nach der 0:2-Niederlage gegen Südkorea am Mittwoch sicher verkraftbar war für Neuer & Co. Löws Elf hat derzeit sicher andere Probleme. Immerhin soll die Flugbegleiterin versucht haben den amtierenden Weltmeister aufzumuntern. Als die Maschine am Donnerstag um 15.01 Uhr in Frankfurt landete, sagte sie zum Abschied: "Denken Sie daran: Nach jedem Regen kommt Sonnenschein". Ein netter Versuch. Ob es wirklich viel geholfen hat, bleibt zu bezweifeln.

Historisches Aus

Deutschland scheidete zum ersten Mal in der WM-Geschichte bereits in der Gruppenphase aus. Die Wartezeit bis zum Abflug nutzten DFB-Präsident Reinhard Grindel, Bundestrainer Joachim Löw, Nationalmannschaftsmanager Oliver Bierhoff und Kapitän Manuel Neuer zu intensiven Gesprächen in den ersten Reihen des Flugzeugs.



Abschluss-Pressekonferenz im WM-Quartier in Watutinki gab es Donnerstagfrüh keine mehr.