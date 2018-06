Traue den Deutschen alles zu

Natürlich ist da Glück dabei, wenn man so spät das Tor schießt. Aber: Der Sieg der Deutschen war nicht unverdient. Sie haben mehr fürs Spiel gemacht und immer dran geglaubt, dass man noch gewinnen kann. Ich gehe jetzt schon davon aus, dass sie die Gruppe überstehen.

Deutsche können sich im Turnier steigern

Wie weit die Reise bei der WM noch geht? Ganz ehrlich: Ich traue den Deutschen noch alles zu. Klar, in Titelform sind sie noch nicht. Aber sie haben schon oft bewiesen, dass sie sich im Laufe eines Turniers steigern können. Und wie oft hat sich eine Mannschaft schon grade mal so durch die Vorrunde gewurschtelt und hat dann in der K.-o.-Phase groß aufgespielt! Das können die Deutschen auch!