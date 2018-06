Englands Standards sind eine Waffe

Ein 6:1-Sieg tut immer gut, und natürlich ist es schön für die Engländer, dass sie sich da zumindest eine Halbzeit in einen Rausch gespielt haben. Aber: Panama war auch ein sehr dankbarer Gegner, das waren gestern maximal ein bissl aggressivere Touristen auf dem Platz.

England hätte noch viel höher gewinnen können

Nach der Pause haben die Engländer dann die Handbremse gezogen. Trainer Southgate hat mit seinen Auswechslungen auch den Spielfluss zerstört. Hätten sie mit der Startelf weiter­gespielt, wären wahrscheinlich noch ein paar Tore mehr gefallen. Fakt ist: Mit Belgien und England haben sich klar die zwei besten Teams in der Gruppe durchgesetzt. Die Spieler von Panama und Tunesien können sich schon bald am Strand in die Sonne ­legen.

Harry Kane ist ein absoluter Top-Torjäger

Ich sehe Belgien spielerisch stärker, da gibt es mehr Kreativität im ­Mittelfeld. Dafür haben die Engländer mit ihren Standards eine echte Waffe. Und sie haben Harry Kane. Seine Kol­legen tun ja schon alles, um ihm zur Torjäger­krone zu verhelfen, schießen ihn sogar an! Aber Spaß beiseite: Kane ist ein Top-Goalgetter. Jetzt muss er sich aber auch gegen die stärkeren Gegner beweisen. Es wird nicht leichter für die Torjäger!