Deshalb ist Mbappé besser als Neymar

Bei dieser WM ist schon so viel passiert, dass ich mit meinen Prognosen jetzt vorsichtig bin. Wer hätte gedacht, dass Titelverteidiger Deutschland bereits in der Vorrunde ausscheidet, Spanien und Argentinien im Achtelfinale? Und auch Europameister Portugal mit Ronaldo ist nicht mehr im Rennen. Läuft ab dem Viertelfinale alles nach Plan, dann müssten eigentlich die Brasilianer Weltmeister werden. Aber was ist bei der WM noch normal? Nur eines steht für mich zu sicher fest: Weder Schweden noch Russland werden Weltmeister.

Die Brasilianer sind logischer Titel-Favorit

Die Brasilianer hatte ich schon zu Beginn auf der Rechnung. Sie haben mich bisher auch nicht enttäuscht. Sie spielen mit einer Leichtigkeit und Schnelligkeit, sind technisch exzellent und haben als Mannschaft die größte Qualität. Frankreich, England, Kroatien und Belgien (in dieser Reihenfolge) können aber ebenso den Titel holen. Für Mega-Spannung ist jedenfalls gesorgt.

Neymar wird jetzt von Spiel zu Spiel stärker

Von den Spielern hat mich bisher Mbappé am meisten überzeugt. Er ist nicht nur sauschnell, sondern ist auch torgefährlich und hat ein Auge für die Situation. Er gefällt mir besser als Neymar, der aber jetzt immer besser wird. Einer dieser beiden Stars wird den Goldenen Ball gewinnen.