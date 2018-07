Mega-Wirbel um Frankreich-Tore

Für Kroatien lief die erste Halbzeit im WM-Finale nicht nach Wunsch. Beide Tore der Franzosen waren durchaus umstritten, während Modric & Co das klar bessere Team waren. Unglücklich lag unser südlicher Nachbar zur Pause 1:2 zurück. Sowohl vor dem ersten, als auch vor dem zweiten Tor gab es diskussionswürdige Entscheidungen. Antoine Griezmann provozierte vor dem 1:0 das Foul, es gab Freistoß und Mandzukic traf durch ein Eigentor zur Führung für Favorit Frankreich (19.).

Die Kroaten kamen aber zurück und glichen in der 28. Minute verdient durch Perisic aus.

Doch in der 38. Minute der nächste Nackenschlag. Ivan Perisic soll den Ball mit der Hand abgefälscht haben. Nach Video-Beweis gibt es Elfmeter für Frankreich. Griezmann trifft zum 2:1. Ob es ein absichtliches Handspiel war ist mehr als fragwürdig. Perisic springt in natürlicher Haltung in die Höhe und berührt den Ball.

