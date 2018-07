Am Sonntag sind wir fast alle Kroaten

Wien/Zagreb. Ganz Ottakring stand kopf nach dem 2:1 über England: tanzen, singen, jubeln. Die Balkan-Meile in dem 16. Wiener Gemeinde­bezirk glich einem kroatischen Fahnenmeer. Und jetzt das WM-Finale: Kroatien gegen Frankreich. Ein historisches Fußballfest, oe24.TV überträgt das komplette Spiel (s. unten).

Erde bebte. 4,3 Millionen Einwohner hat Kroatien. Als Mario Mandzukic in der 109. Minute den Siegtreffer erzielte, „erzitterte“ tatsächlich das ganze Land: Die Messstation „Geofizika uzivo“ (Geophysik live) zeigte leichte Erschütterungen an. 17 Minuten später, als der Schlusspfiff ertönte, verzeichneten die Seismologen abermals ein leichtes ­Beben, besonders in der Hauptstadt Zagreb.

Austro-Kroaten. 150.000 Kroaten leben in Österreich, die meisten in Wien, an die 25.000 sind Angehörige der kroatischen Minderheit im Burgenland. Drei größere kroatische Fußballklubs gibt es bei uns: Cro-Vienna Florio, Dinamo Ottakring und den SC Gradisce.

Aber: Kroatische Sportler im Dienste Österreichs sorgten stets für Jubelmeldungen: n Mirna Jukic, die Schwimmerin, die mit ihren Eltern als Siebenjährige nach Österreich kam, holte 23 Medaillen.

Fußballstar Ivica Vastic spielte 50 Mal für das österreichische Nationalteam.

350.000 Österreicher derzeit in Kroatien im Urlaub

Beliebt. Außerdem: Für 33 Prozent aller Österreicher ist die kroatische Küste inzwischen Urlaubs-Destination Nummer eins. Damit liegt das jüngste EU-Land (seit 2013) ­bereits gleichauf mit Italien.

Etwa 350.000 Österreicher sind derzeit im Urlaub zwischen Dubrovnik und Rovinj, den Top-Zielen. Insgesamt sorgten die Österreicher 2017 für 7,6 Millionen Nächtigungen in Kroatien. Elf Milliarden Euro betragen die Tourismus-Einnahmen. 2017 hatte das Land erstmals ein Wirtschaftsplus. Die Erfolgs­kurve deutet somit nicht nur im Sport nach oben. Kanzler Kurz bringt es auf den Punkt: „Kroatien zeigt, dass auch ein kleines Land Großes erreichen kann.“

