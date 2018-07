Kovacic widmet WM-Erfolg totem Austro-Fußballer

Für den Weltmeister-Titel reichte es am Sonntag zwar nicht, aber Kroatien Nationalelf zeigte sich dennoch als großartiger Verlierer und feierten ihren zweiten Platz mit Stolz. In der Kabine wurden fleißig Fotos mit den Medaillen gemacht und auf Instagram gepostet.

Für einen rührenden Moment sorgte hier Mateo Kovacic. Der 24-jährige gebürtige Linzer spielte im Jugendalter beim LASK und widmete seine Medaille dem kürzlich verstorbenen Austro-Kicker Edvin Hodzic. Der Oberösterreicher, der unter anderem beim LASK und Austria Klagenfurt spielte, verstarb vergangene Woche unerwartet im Alter von 23 Jahren.

„Ovo je za tebe“ (Deutsch: „Das ist für dich“) – schrieb Kovacic, der mittlerweile bei Real Madrid unter Vertrag steht, unter ein Foto auf dem er ein T-Shirt mit „R.I.P Dino“ trägt. Dino war der Spitzname Hodzics. Über 400.000 Likes erhielt das Bild.

Die beiden verband eine tiefe Freundschaft, die in der Jugend des LASK begann. Nach der WM wollten sich beide eigentlich treffen.

Am Freitag nahmen über 1.000 Trauergäste am Begräbnis in Traun teil, um dem jungen Mittelfeldspieler die letzte Ehre zu erweisen.