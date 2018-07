Kroaten wollen WM-Titel totem Goalie widmen

Vor dem WM-Finale herrscht riesige Euphorie in Kroatien, aber man denkt auch verstorbener Teamkollegen. Vor fünf Jahren verstarb der ehemalige Torhüter von Dinamo Zagreb im Alter von 33 Jahren. 98-mal trug er das Trikot des größten kroatischen Vereins, seine letzte Station war in Schweden bei AIK Stockholm. Im Mai 2013 erfolgte die Nachricht, dass Turina an Herzversagen gestorben war.

© GEPA

Gedenken an Ivan Turina 2013

Kroatien-Kapitän Luka Modric dachte an den Keeper, mit dem er gemeinsam bei Dinamo Zagreb kickte, bei der Pressekonferenz vor dem Finale: "Ich habe viel mit Ivan durchgemacht." Modric kündigte an, dass die Spieler dem ehemaligen Tormann, der auch ein Mal für das Nationalteam auflief, den WM-Pokal widmen wollen würden: "Wir würden nicht nur Ivan, sondern allen den Sieg widmen, die in der Nationalmannschaft großes geleistet haben. Wir widmen allen Kroaten den Sieg."