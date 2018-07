Österreicher kann Weltmeister werden

Am Sonntag um 17 Uhr ist es so weit: Mehr als eine Milliarde Fernsehzuschauer auf der ganzen Welt und fast 80.000 Fans im Moskauer Luschniki-Stadion fiebern mit, wenn Kroatien gegen Frankreich um den ersten WM-Titel in der Geschichte des kleinen Landes kämpft. Und auch in Österreich drückt – von Bundespräsident Alexander Van der Bellen bis Bundeskanzler Sebastian Kurz – eine Mehrheit die Daumen für unser zweitliebstes Urlaubsland.

Urlaubs-Hotspot für 350.000 Österreicher

Rund 350.000 Ös­terreicher erleben das WM-­Finale heute sogar direkt an der Adriaküste. In Österreich drücken vor allem natürlich die rund 150.000 Kroaten, die hier leben, die Daumen. Der Hotspot Ottakringer Straße in Wien wird heute wieder zu „Little Zagreb“.

David gegen Goliath im WM-Finale von Moskau

Das kroatische Fußballwunder ist ein Phänomen: 4,2 Millionen Einwohner hat Kroatien nur – halb so viel wie Österreich. Im (Ball-)Sport ist es aber eine Macht. Ivica Vastić, Ivona ­Dadic oder Mirna und Dinko Jukić überzeugte auch die heimischen Sportfans von kroatischen Qualitäten.

Im Vergleich zu Frankreich ist Kroatien aber – zumindest nach nackten Zahlen – ein Zwerg. Nicht einmal ein Zehntel der Einwohner und der Fläche und noch kein großer Fußballtitel.

Das WM-Finale selbst wird zum Promi-Auflauf. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wird auf Kroatiens kultiges Staatsoberhaupt Kolinda Grabar-Kitarović treffen. Wladimir Putin ist natürlich auch dabei. US-Star Will Smith sorgt für die Megashow mit dem offiziellen WM-Song.

Es könnte übrigens auch ein Österreicher Weltmeister werden: Real-Madrid-Star Mateo Kovačić ist gebürtiger Linzer, (auch) österreichischer Staatsbürger und bearbeitet für Kroatien das Mittelfeld.