Vergesst die Disco, Fokus voll auf WM

Wenn sogar die B-Elf gewinnt, dann muss jetzt ja wirklich alles passen bei den Kroaten. Jetzt sind sogar die Ersatz-Spieler voll zufrieden. Wie sagt man so schön: Wenn’s laft, dann laft’s – und dann soll man es auch lafen lassen! Kroatien ist brandgefährlich!

Da geht keiner mehr saufen oder in die Disco

Den Spielern ist bewusst, dass es die letzte Chance dieser Generation ist, einen WM-Titel zu holen. Und so treten sie auch auf. Einer für alle und alle für einen. Vorbei sind die Zeiten, als die Spieler am Abend lieber in die Disco gingen als ins Bett. Vorbei sind die Zeiten, als sich die Spieler an der Hotel-Bar das eine oder andere Gläschen zu viel genehmigt haben. Bei den Spielern liegt der Fokus jetzt voll und ganz auf der WM – und das sieht man auch. Da wird gekämpft bis zum Umfallen. Das gefällt mir.

Stars haben das Team eingeschworen

Ich kann mir gut vorstellen, dass sich die Stars Rakitić, Modrić, Mandžukić und Perišić zusammengesetzt und sich gesagt haben: „Wir können das ganz Große erreichen. Kommt, wir nehmen alle mit.“ Und warum soll das nicht gelingen. Wenn Griechenland und Dänemark Europameister werden können, dann kann Kroatien auch Weltmeister werden! Die ganz großen Favoriten haben mich bislang nicht überzeugt bei dieser WM. Also warum soll es am Ende keinen Überraschungs-Weltmeister geben? Ich freue mich auf die weiteren Auftritte der Kroaten. Dänemark sollte kein Stolperstein sein.