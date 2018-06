Schock: Airline streicht Flug zu WM-Spiel

Teure WM-Tickets gekauft, Vorfreude am Flughafen - und das alles umsonst. So ging es 120 WM-Fans, die ursprünglich ihre Reise per Chaterflug nach Nischni Nowgorod antreten wollten.

Schock bei Fußballfans

Doch das Fußballfieber blieb aus - der Flug wurde von der Airline gestrichen. Als wäre das nicht schon schlimm genug - erfahren sie auch erst am Flughafen von dem Ausfall des Fliegers. Die unfassbare Begründung: Die Airline habe Probleme mit der Personalbesetzung für den Flug gehabt.

Flugausfall

Von der erwarteten Traumreise zu Trauer und Wut - die Fans sind enttäuscht, weinen sogar. Wie viel die Fans für diese fiktive Reise trotzdem zahlen mussten, ist bisher unbekannt.