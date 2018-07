Crash-Gefahr in Hockenheim

Da braut sich was zusammen! Vor dem heutigen Qualifying für den GP von Deutschland (15 Uhr, live auf ORF eins) herrscht wieder dicke Luft zwischen Sebastian Vettel und Lewis Hamilton. Der Ferrari-Star hat den Mercedes-Piloten für seine Aussagen nach dem Rennen in Silverstone kritisiert. „Das war dumm, das zu sagen“, watscht Vettel seinen WM-Rivalen für seinen Sager nach dem Crash mit Kimi Räikkönen ab. Eine „interessante Taktik“ hatte Hamilton im Manöver des 2. Ferrari-Fahrers gesehen.

Auch Regenwetter sorgt heute für Hochspannung

Lewis ist auch wegen einer anderen Sache sauer: „Ich sehe das als Schwäche, immer labern zu müssen“, kommentiert er Sebastians Jubel nach dessen Sieg in Großbritannien vor zwei Wochen. In der Ausfahrrunde erwähnte Vettel explizit, bei Hamiltons Heimrennen triumphiert zu haben. Das sind mal hitzige Aussichten für den Kampf um die besten Startplätze ...

Weniger hitzig, dafür umso schwieriger für die Piloten präsentiert sich wohl das Wetter heute. Gewitter sind angesagt, die Niederschlagswahrscheinlichkeit liegt bei 50 bis 85 Prozent. Das könnte die Aufstellung für das Rennen morgen (15.10 Uhr, live auf ORF eins) komplett durcheinanderwürfeln. Der GP selbst findet dann wieder bei Sonnenschein statt.

Heimsieg: Vettel gegen den Fluch

Als WM-Führender kommt Sebastian Vettel zu seinem Heimrennen in Hockenheim, das nur eine halbe Autostunde von seiner hessischen Geburtsstadt Heppenheim entfernt liegt. Vettel hat zwar bereits einen Sieg beim Deutschland-GP auf seinem Konto, allerdings holte er diesen 2013 auf dem Nürburgring. Ein dritter Platz 2010 im Red Bull war sein bisher einziger Podestplatz in Hockenheim. Dieser „Fluch“ soll jetzt am Sonntag enden. „Natürlich wäre es etwas ganz Besonderes, hier zu gewinnen, es würde mir mehr bedeuten als die 25 Punkte“, stellt der Ferrari-Star klar.

Zukunft von GP am Hockenheimring offen

Ob der 31-Jährige überhaupt noch einmal die Gelegenheit bekommt, auf dem Hockenheimring einen Grand Prix zu gewinnen, ist völlig offen. Nach dem Grand Prix an diesem Wochenende läuft der Vertrag mit der nordbadischen Rennstrecke aus. 2019 gibt es dort kein Rennen, das ist bereits klar. Ob es 2020 wieder weitergeht, ist mehr als fraglich. Deshalb sagt Vettel: „Wir setzen alles dran, dass uns das dieses Jahr gelingt.“

Neuer Vertrag: Hamilton startet jetzt durch

Seit Monaten warteten die Fans auf die Bestätigung, am Donnerstag wurde es fixiert: Lewis Hamilton bleibt zwei weitere Jahre bei Mercedes (für kolportierte 50 Millionen Euro im Jahr). Das Vertrags-Hickhack ist somit beendet und der Brite kann die Aufholjagd in der WM starten. „Es ist gut, nun alles zu unterschreiben und bekannt zu geben, damit wir uns jetzt wieder ganz unserem eigentlichen Geschäft widmen können“, sagt Hamilton. Der Titel ist auch in diesem Jahr sein großes Ziel. Außerdem hat er durch die Vertragsverlängerung rechnerisch die Chance, mit Mercedes den historischen Rekord von Michael Schumacher mit sieben Titeln einzustellen. Derzeit hält der 33-Jährige bei insgesamt vier Trophäen in der Formel 1 – weitere sollen folgen.