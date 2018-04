Formel 1: Kommt Quali-Revolution?

Die neuen Formel-1-Besitzer machen sich Sorgen. Der Altersdurchschnitt der Fans ist zu hoch. Um junge Fans an den Sport heranzuführen, soll die Show im Rahmen eines Rennwochenendes verbessert werden. Nun lässt Liberty Media mit einer neuen Idee zum Qualifying aufhorchen.

In Zukunft könnte das klassische Format um einige Stunden - auf Samstagmorgen - vorverlegt werden. Die Platzierungen bei diesem dienen dann für die Startaufstellung eines Sprintrennens über 100 Kilometer, das am Nachmittag stattfinden soll. Das Ergebnis dieses Sprints ist die endgültige Startaufstellung für das Rennen am Sonntag.

Ohne Limits

Es gäbe bei dem neuen Mini-Rennen weder Sprit- noch Reifen-Limits. Vollgas also. Auch der Freitag soll für Zuschauer aufgewertet werden. Außer bei den Tests sollen diese bei einer öffentlichen, technischen Abnahme die Autos aus nächster Nähe sehen können.