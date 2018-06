Hamilton sorgt sich um Konzentration seiner Mechaniker

Die Fußball-WM in Russland bringt die Formel 1 in ein Dilemma. Um den ersten Nachmittagsspielen der Kicker auszuweichen, starten Qualifikation (16.00 Uhr) und Rennen (16.10 Uhr) in Le Castellet am Samstag und Sonntag jeweils erst nach dem Schlusspfiff. Dennoch sorgt sich Titelverteidiger Lewis Hamilton wegen der Partie zwischen England und Panama am Sonntag um die Konzentration seiner Mechaniker.

Abgelenkt?

Der 33-jährige Engländer befürchtet, dass seine mehrheitlich britische Boxen-Crew bei der Vorbereitung auf das Rennen in Frankreich abgelenkt sein könnte. Das Spiel beginnt um 14.00 Uhr MESZ und endet damit erst kurz vor dem Rennstart. "Es wird etwas schwer, sich auf das Rennen zu fokussieren. Meine Jungs werden versuchen, beides im Auge zu behalten", sagt der Mercedes-Fahrer.



Eine Woche später in Österreich nimmt die Formel 1 keine Rücksicht mehr auf die Fußball-WM. Das insgesamt dritte Achtelfinalspiel zwischen dem Sieger der Gruppe B und dem Zweiten der Gruppe A beginnt im Moskauer Luschniki-Stadion um 16.00 Uhr MESZ, Start in Spielberg ist um 15.10 Uhr. Die Formel 1 läuft auf ORF eins, Fußball auf ORF 2.

Hamilton verfolgt WM

Hamilton gab aber auch zu, dass er dieses Wochenende in Frankreich selbst mit einem Auge beim Fußball sein werde. Der vierfache Weltmeister ist ein ehemaliger Schulkollege des ebenfalls aus Stevenage kommenden Manchester-United-Spielers Ashley Young, selbst aber seit seinem fünften Lebensjahr glühender Arsenal-Fan.



Hamilton liegt in der WM einen Punkt hinter Sebastian Vettel auf Platz zwei. Bei Ferrari ist am Wochenende aber keine Ablenkung der italienischen Team-Mitarbeiter zu befürchten, nachdem sich Italien nicht für die WM qualifiziert hat.