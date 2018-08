Hammer: Formel-1-Boss will Schumi Jr.

F1-Boss Chase Carey wünscht sich den Sohn von Michael Schumacher, Mick, in der Königsklasse. "Das wäre natürlich eine großartige Story. Michael Schumacher spielt als Rekordweltmeister immer noch eine einzigartige Rolle in der Formel 1. Er ist eine Ikone unseres Sports und wird das auch immer bleiben", sagte Carey, darauf angesprochen was es bedeuten würde wenn Mick Schumacher in die Formel 1 einsteigt.

Der Zeitpunkt scheint ideal zu sein: Der Sohn von Michael gewann ausgerechnet in Spa zuletzt sein erstes Formel-3-Rennen. Carey: "Mick in der Formel 1 wäre speziell. Er würde die Herzen vieler Fans auf eine ganz einzigartige Weise berühren."

Weiter großes Interesse um Schumacher

Das Interesse rund um die Schumachers ist weiter enorm. Die Sprecherin der Familie des Formel-1-Rekordweltmeisters sah sich zuletzt gezwungen angebliche Umzugspläne nach Mallorca zu dementieren. "Die Familie Schumacher hat nicht die Absicht, nach Mallorca umzuziehen", erklärte Sabine Kehm in einer E-Mail an die Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag.

Die Schweizer Zeitschrift "L'Illustre" hatte zuvor berichtet, die Familie des einstigen Ferrari-Superstars wolle von ihrem Haus in der Nähe des Genfer Sees nach Andratx auf der Baleareninsel ziehen. Die Zeitschrift zitierte die Bürgermeisterin Katia Rouarch aus Andratx mit den Worten, sie könne "offiziell bestätigen", dass "Michael Schumacher sich in unserer Gemeinde niederlassen wird und dass hier alles vorbereitet wird, um ihn zu empfangen". Die Zeitschrift erinnerte daran, dass Schumacher und seine Familie in der Vergangenheit häufig Urlaub auf Mallorca gemacht hätten.

Seit seinem verhängnisvollen Ski-Unfall am 29. Dezember 2013 in Meribel kämpft der mittlerweile 49-jährige Deutsche mit den Folgen. Schumacher hatte sich beim Aufprall mit dem Kopf auf einen Felsen ein schweres Schädel-Hirn-Trauma zugezogen. Der zweifache Familienvater wird seither von der Öffentlichkeit abgeschirmt. Details über den Zustand des siebenfachen Champions sind nicht bekannt.