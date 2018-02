Motoren-Ultimatum für Red Bull Racing

Renault muss bis Ende Mai wissen, ob der Formel-1-Rennstall Red Bull auch 2019 mit Motoren des französischen Konzerns fahren wird. Diese Deadline kommunizierte der Automobil-Hersteller, der selbst ein Team in der Motorsport-Königsklasse betreibt, am Dienstag bei den Testfahrten in Montmelo bei Barcelona.

Renault beliefert seit dieser Saison neben Red Bull auch McLaren mit Triebwerken. Das Formel-1- Sportregulativ schreibt vor, dass die vier Motoren-Hersteller - Renault, Mercedes, Ferrari und Honda - den Internationalen Automobilverband (FIA) im Mai darüber informieren müssen, mit wem sie für 2019 einen Vertrag abgeschlossen haben.

Sollte ein Team dann noch ohne Vereinbarung für die kommende Saison dastehen, dann würde es vom Motoren-Hersteller mit den wenigsten Partnern ausgerüstet werden. In diesem Fall würde also Honda zum Zug kommen, das heuer nach der einvernehmlichen Trennung von McLaren nur das Red-Bull-Schwesternteam Toro Rosso mit Power Units beliefert.

"Das ist unsere Deadline"

Das Verhältnis zwischen Renault und Red Bull ist seit dem Umstieg auf die V6-Turbo-Hybrid-Motoren belastet. Davor hatte man zusammen von 2010 bis 2013 viermal in Serie die WM-Titel bei Fahrern (Sebastian Vettel/GER) und Konstrukteuren gewonnen. Bereits am Montag hatte Red-Bull-Teamchef Christian Horner trotz Tagesbestzeit seines australischen Piloten Daniel Ricciardo Bedenken geäußert, weil Renault bei den Motoren mehr auf Standfestigkeit als auf Leistung setze.

"Ich weiß, was Christian meint, wenn er sagt, dass er Optionen habe. Da hat er absolut recht. Doch es gibt einen Zeitplan. Ende Mai muss Klarheit darüber herrschen, wer künftig welches Team beliefert. Was uns betrifft, ist das unsere Deadline", betonte Renaults Formel-1-Chef Cyril Abiteboul am Dienstag.