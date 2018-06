Nach Suff-Skandal: Team feuert Motorrad-Star

Das spanische Moto2-Team Pons HP40 hat für den Grand Prix von Katalonien an diesem Wochenende in Montmelo einen Fahrerwechsel vorgenommen. Der 31-jährige Hector Barbera wurde fristlos entlassen, weil er vergangene Woche in Valencia nach einer Geburtstagsfeier von der Polizei alkoholisiert angehalten worden war. Als neuen Fahrer engagierte das Team den 21-jährigen Spanier Augusto Fernandez.

Der zehnfache GP-Sieger Barbera, der in seiner Karriere 273 WM-Läufe bestritten hat und 2004 (125 ccm) und 2009 (250 ccm) Vizeweltmeister geworden war, ist in einem Schnellverfahren bereits zu 22 Tagen Sozialdienst verurteilt worden. Außerdem wurde dem Spanier der Führerschein für ein Jahr entzogen.

Barbera hat schon in der Vergangenheit für Negativschlagzeilen gesorgt. Der Motorsportler war bereits 2012 mit Alkohol am Steuer erwischt worden, nachdem er mehrere rote Ampeln überfahren hatte. Danach wurde er wegen häuslicher Gewalt gegen seine damalige Freundin zu sechs Monaten Haft verurteilt (wurde später in Sozialdienst umgewandelt). Und 2014 erwischte ihn die Polizei nach einem Führerscheinentzug am Steuer eines Maserati.