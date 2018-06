Todes-Drama um Moto-3-Youngster

Mega-Drama in der Moto-3: Der erst 14-jährige Pilot Andreas Perez (ESP) ist nach einem schweren Sturz in der spanischen Meisterschaft ums Leben gekommen. Der tragische Zwischenfall ereignete sich am Sonntag auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya.

Der KTM-Pilot wurde nach einem Sturz in Runde 5 von mehreren Fahrern überrollt. Im Krankenhaus wurde er schließlich für hirntot erklärt.

"Werden ihn vermissen"

"Andreas Perez wurde mit sehr schweren Hirnschäden in ein Krankenhaus eingeliefert und kurz darauf wurde bei ihm der Hirntod diagnostiziert. Auch wenn sein Herz weiter schlug und trotz vieler Bemühungen, konnten die Ärzte sein Leben nicht retten. Wir haben einen großartigen Fahrer verloren, aber vor allem einen großartigen Menschen, und wir werden ihn sehr vermissen", so sein Avintia Academy Team in einer Stellungnahme.

Erst im vergangenen Jahr feierte Perez sein Debüt in der Moto-3. Es war der dritte tödliche Unfall auf der Strecke in Barcelona in den letzten drei Jahren.