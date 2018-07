Verstappen sorgt für Red-Bull-Heimsieg

Max Verstappen hat am Sonntag den Formel-1-Grand-Prix von Österreich gewonnen. Der 20-jährige Niederländer siegte in Spielberg vor Ferrari-Pilot Kimi Räikkönen und bescherte damit seinem Red-Bull-Rennstall den ersten Heimsieg. Sebastian Vettel wurde im zweiten Ferrari Dritter und übernahm damit wieder die WM-Führung, da Weltmeister Lewis Hamilton ausfiel. Nur ein einziger Zähler trennt die beiden.

Für Verstappen, der von rund 18.000 Fans aus der Heimat am Red Bull Ring angefeuert wurde, war es der insgesamt vierte Sieg seiner Karriere. Bereits am nächsten Sonntag steht mit dem Grand Prix von Großbritannien in Silverstone der zehnte der 21 Saisonläufe auf dem Programm.

Nichts wurde es aus dem Traumszenario von Geburtstagskind Daniel Ricciardo im Red-Bull-Heimrennen in Spielberg. Der Australier, der am Sonntag 29 Jahre alt wurde, schied Runde 54 wegen eines Getriebeschadens aus. Damit haben weiterhin nur James Hunt (GBR/am 29. August 1976 in Zandvoort) und Jean Alesi (FRA/am 11. Juni 1995 in Montreal) einen Formel-1-Grand-Prix an ihrem Geburtstag gewonnen.

Ricciardo lag zum Zeitpunkt des Ausfalls an fünfter Stelle.

