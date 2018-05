Vettel und Co. haben Angst vor Red Bull-Reifen

Vor dem Rennen am Sonntag in Monaco macht sich bei der Red Bull-Konkurrenz Angst breit. An diesem Renn-Wochenende werden erstmals die Pirelli Reifen mit "Hypersoft"-Gummi eingesetzt. Sie sollen die Autos um bis zu 1,5 Sekunden schneller durch Monaco tragen. Und am Besten kamen damit die Red Bull-Autos zurecht.

Max Verstappen und Daniel Ricciardo dominierten so auch Vettel und Hamilton die ersten Monaco-Tests. Motorsportchef Helmut Marko sagte zu "Bild": "Wir haben am wenigsten Probleme mit den Reifen. Es sieht schon ganz gut aus."

© EPA Verstappen beim Monaco-Training mit den rosa Reifen.

Der Ferrari-Star Vettel zittert nach den Trainings vor den rosa Reifen: "Red Bull sah stark aus. Es wird eng." Der Deutsche Formel 1-Fahrer fuhr auch mit Rosa, hatte sie aber noch nicht so unter Kontrolle - daran will Vettel nun arbeiten.