Hirscher & Co.: Geldregen bei Mega-Party

Nach den an Goldmedaillen gemessen dritterfolgreichsten Winterspielen gibt es Grund zum feiern. Am Dienstag (18 Uhr) werden unsere Olympia-Helden am Salzburger Kapitelplatz gebührend zelebriert und geehrt. Mit dabei: Die Gold-Helden Marcel Hirscher, Anna Gasser, Matthias Mayer und David Gleirscher.

Für jeden Goldmedaillengewinner gibt es Goldmünzen im Wert von 17.000 Euro, für Silber 13.000, für Bronze 11.000. Insgesamt kommen so 340.000 Euro zusammen, die aus Sponsorgeldern ausgeschüttet werden. Kein Wunder, dass sich alle Medaillengewinner angekündigt haben.

"Salzburg ist mir wichtiger"

Auch Snowboard-Queen Anna Gasser, die auf die gleichzeitig stattfindende Laureus-Verleihung in Monaco, wo sie nominiert ist, pfeift: "Salzburg ist mir in dem Fall wichtiger."