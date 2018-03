Das sagt Hirscher über Karriereende

Marcel Hirscher demoliert die Konkurrenz, er räumt alles ab und lässt seinen Gegnern nicht den Funken einer Chance. So eine Dominanz hatten zu besten Zeiten nur Urgewalt Hermann Maier, Italo-Legende Alberto Tomba oder natürlich der schwedische Slalomkönig Ingemar Stenmark inne. Stenmark ist auch der einzige der ihm noch einen wichtigen Rekord voraushat. Die 86 Weltcupsiege sind eine unfassbare Marke.

Hirscher steht derzeit bei 57 Siegen, feierte heuer bereits 12 Saisonsiege und hat noch zwei Rennen in Are. Kann Hirscher die heurige Mega-Saison wiederholen? Dann könnte der Rekord des Schweden in zwei bis drei Jahren fallen. Das letzte verblieben Ziel des siebenfachen Gesamweltcupsiegers. Doch Hirscher winkte bereits öfters ab. "Das wird sich nicht ausgehen", Stenmarks Rekord sei nicht zu knacken.

Welches Ziel bleibt dann noch? Hirscher: "Weiß ich nicht, ich werde nach der Saison mal heimfahren und genießen. Ich muss mir selber Gedanken machen wo die Reise hingeht."

"Sehen wir sie nächstes jahr im Weltcup?", hakt ORF-Reporter Andreas Felber beim Siegerinterview nach und die österreichischen Ski-Fans halten den Atem an. Hirscher: " Weiß ich nicht." Es bleibt wohl bis über den Sommer ein Rätselraten.