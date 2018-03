Kristoffersen: Lustiger Post zu Hirscher

Er fährt die stärkste Saison seines Lebens, hat mit zwei Olympia-Goldenen die letzten Mosaiksteinchen ins Erfolgspuzzle gesetzt: Marcel Hirscher hat den Skisport auf eine neue Ebene gehoben. Am Wochenende in Kranjska Gora eroberte er zum siebenten Mal in Folge den Gesamtweltcup, in Riesentorlauf und Slalom legte er seine jeweils fünfte Kugel drauf.

Im vergangenen Oktober wurde Hirscher zu Europas Sportler des Jahres und zum vierten Mal zu Österreichs Sportler des Jahres gewählt. Die Ehrungen erfolgten zu einem Zeitpunkt, als er nach einem im August beim Slalomtraining erlittenen Bruch im linken Außenknöchel um seine Rückkehr kämpfte.

"Ich glaube, dass ich wirklich gezwungen worden bin. Wie früher, als ich 18 Jahre war und in den Weltcup gekommen bin, mich in jedem Training beweisen habe müssen", versuchte Hirscher, die trotz Verletzung überragende Saison zu erklären. Denn bereits in seinem zweiten Rennen war er wieder siegreich. In der laufenden Saison gewann er zwölf Weltcup-Bewerbe und damit so viele wie noch nie zuvor in seiner Laufbahn.

"Er ist der beste Skifahrer"

Gewinnt er beim Saison-Finale in Are nochmals, knackt er den Rekord von Hermann Maier und Ingemar Stenmark. Sogar die Konkurrenz kann sich nur verneigen. Henrik Kristoffersen umarmte seinen Bezwinger und gratulierte nach Hirschers Slalom-Sieg am Sonntag fair: "Er ist der beste Skifahrer, also ist es ganz okay, dass ich Zweiter bin. Im Moment ist er besser, dann ist es auch okay, wenn er die Kugeln gewinnt."

Via Instagram legte er mit einem Augenzwinkern nach. "Gratulation an Marcel zu quasi allem", schrieb er. Hirscher selbst konnte es "nicht packen. Es ist so schräg. Ich kann es noch gar nicht fassen, dass das alles so geht."

Zwei Siege in 24 Stunden, drei Kristallkugeln: Das erste Weltcup-Wochenende nach Olympia-Doppelgold wurde zum einzigen Triumph-Zug für Hirscher!