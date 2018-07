ORF-Experte Knauß bekam Morddrohung

Bereits seit 13 Jahren kommentiert Hans Knauß Ski-Rennen im ORF. Der gebürtige Schladminger gehört dabei mit seiner Expertise und seinen knackigen Sprüchen zu den beliebtesten Experten des Landes. Dabei hatte es der Steirer aber nicht immer leicht. Im Interview mit dem Schweizer Blick spricht Knauß nun über die Anfangszeiten seiner zweiten Karriere.

Dopingsperre

Knauß beendete 2005 seine aktive Karriere. Vorausgegangen war eine Dopingsperre wegen der Einnahme eines verunreinigten Nahrungsergänzungsmittels. Dass Knauß als „Dopingsünder“ gleich danach als ORF-Experte fungierte, stieß vielen Fans sauer auf. “Ich habe einige sehr böse ­Schreiben erhalten“, erinnert sich Knauß gegenüber dem Blick. „Ein Brief kam ­einer Morddrohung gleich. Natürlich musste ich mir in der ­Anfangszeit auch viele böse Sprüche von Betrunkenen anhören, wenn ich in ein Lokal ­hineingegangen bin.“

Inzwischen sieht der Schladminger das Ganze aber leichter: „Rückblickend betrachte ich diese Phase aber als eine sehr gute Lebensschule.“