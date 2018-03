Schock-Diagnose für ÖSV-Star Brunner

Die Österreichische Abfahrtsmeisterschaft der Damen ist am Dienstag von einer schweren Verletzung überschattet worden: Stephanie Brunner zog sich, ohne zu Sturz zu kommen, einen Riss von Kreuzband und Meniskus im linken Knie zu. Die 24-jährige Tirolerin werde noch am (heutigen) Dienstagabend in Innsbruck operiert, teilte der Österreichische Skiverband (ÖSV) in einer Aussendung mit.



"Die Situation war eigentlich sehr unspektakulär. Ich habe nur einen Schlag bekommen, aber es war mir gleich klar, dass irgendetwas im Knie nicht passt. Einen Schwung bin ich noch weitergefahren, bis ich abgebremst habe", beschrieb Technikspezialistin Brunner die Situation im Juniorinnen-Rennen, das sie zum Einfahren genützt hatte.