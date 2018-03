Sexy Vonn zeigt, was sie zu bieten hat

Bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang suchte sie ein Date zum Valentinstag. Ihr Twitter-Aufruf brachte jedoch nicht den erhofften Erfolg. "Ich habe viele Zuschriften erhalten. Aber ich war enttäuscht, weil die Romantik fehlte", so die Abfahrts-Bronzene später. Obwohl es im Athleten-Dorf heiß herging, ging sie "leer" aus.

Vonn erzählt: "Ich habe von den Geschichten gehört. Aber ihr solltet jemanden fragen, der gepunktet hat." So schwebte sie als Single über den roten Teppich bei der Oscar-Verleihung, besuchte Talk-Shows, genoss ihr Privatleben. Dafür verzichtete sie sogar auf die Weltcup-Rennen in Crans Montana.

Mittlerweile aber bereitet sich Vonn auf das Saison-Finale in Aare vor. Mit 33 Jahren jagt sie nämlich den Rekord von Ingemar Stenmark (86 Erfolge). Nach Olympia hatte sie angekündigt: "Jetzt ist es Zeit, einen weiteren Rekord zu brechen, bevor ich meine Karriere beende. Ich werde für meinen letzten Traum kämpfen", schrieb sie auf Instagram.

Vonn selbst hält bei 81 Siegen. In Schweden gehört sie in Super-G und Abfahrt zu den Favoritinnen. Für die letzten Rennen trainiert sie hart - und zeigt, was sie zu bieten hat. In einem Video macht sie blitzsaubere Klimmzüge und präsentiert ihre durchtrainierte Kehrseite. Auch ein schöner Rücken kann bekanntlich entzücken.