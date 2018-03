So verrückt wird Kirchgassers Abschied

Alles hat ein Ende - aie beeindruckende Karriere von Michaela Kirchgasser. Sie geht am Samstag im Slalom ein letztes Mal an den Start. Nach 284 Weltcup-Bewerben, 17 Podestplätzen, drei Siegen und acht WM-Medaillen zieht "Kirchi" einen Schlussstrich - aber das mit Sicherheit nicht rennmäßig.

Die Salzburgerin hat sich für den Abschieds-Rennen etwas Spezielles überlegt. Was, das hält sie geheim. Die Fans dürfen sich jedoch freuen. Gemunkelt wird, das sie frei nach Willi Gabaliers Song "Die Pracht in der Tracht" im Dirndl die Piste im deutschen Ofterschwang herunterwedelt.

Das perfekte Outfit hat Kirchgasser jedenfalls parat: Trachten-Partner "Toferer Textil" hat ein Dirndl mit kleinen in feurigem Fuchsia gefärbten Skifahrerinnen entworfen.

"Skizirkus ist meine zweite Familie"

"Ich möchte mich mit etwas Besonderem vom Ski-Zirkus und meinen Fans verabschieden", so Kirchgasser. Auf die Zeit nach der Karriere freut sich die Salzburgerin schon, die Ziele sind klar: "Ein Baby und ich will im Skizirkus bleiben - der ist meine zweite Familie. Für das Fernsehen zu arbeiten wäre auch was."

Erst einmal lässt Kirchi am Samstag eine fette Abschiedsparty steigen ...