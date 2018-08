Sponsor-Zoff: Wirbel um Svindal

Paukenschlag im Ski-Zirkus: Aksel Lund Svindal muss in Zukunft mit einem anderen Sponsor auf dem Helm vorliebnehmen. Das Reglement des norwegischen Skiverbandes hat ihn dazu gezwungen, das Red-Bull-Logo zu entfernen. Das erste Bild im neuen Look postete der Speed-Star während eines Schneetrainings am Stilfser Joch. Via Instagram schrieb er dazu: "Aufgrund der Verbands-Politik ist es mir nicht mehr möglich, das Logo am Helm zu haben."

Auch Kristoffersen hatte Streit mit dem Verband

Der 35-Jährige sei aber nach wie vor "stolzes Mitglied" des Red-Bull-Teams "den großartigen Menschen, die ich dort kenne", zusammenarbeiten.

Sponsorenstreits sorgten bei den norwegischen Ski-Assen in den letzten Jahren immer wieder für Diskussionen. Svindals Teamkollege Henrik Kristoffersen kämpfte lange darum, mit Red-Bull-Kopfsponsor starten zu dürfen und wurde deshalb sogar vom Nationalteam ausgeschlossen. Am Ende beugte er sich dem Verband.