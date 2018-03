Strache-Foto verweigert? Das sagt Marcel

Ski-Star Marcel Hirscher will am Wochenende bei den Technikrennen in Kranjska Gora die Taktik außen vor lassen. "Taktik hat noch nie funktioniert. Wenn ich die Möglichkeit habe, will ich um den Sieg mitfahren", sagte der Salzburger an seinem 29. Geburtstag. Er kann im Riesentorlauf und Slalom die kleinen Kristallkugeln holen und im Gesamtweltcup entscheidend davoneilen. "Ob es schon das Wochenende ist mit den großen Entscheidungen, das wird sich herausstellen", sagte der Salzburger, der seinen siebenten Triumph im Gesamtweltcup in Folge fixieren kann. "Ich werde alles versuchen und daran setzen.

Aber egal, wie das jetzt ausgeht, zehn Saisonsiege, Doppel-Olympiasieger, ich lasse mir die Saison nicht mehr als schlecht bezeichnen", stellte er klar. "Insofern es in dieser kurzen Zeit möglich" gewesen sei, habe er nach den Olympischen Spielen in Südkorea die Batterien wieder aufgeladen. "Es war eine stressige, erfolgreiche und ereignisreiche Zeit. Ich freue mich, dass es jetzt wieder weiter und im Weltcup um Punkte geht."

Schön langsam sei bei ihm angekommen, dass er nun Doppel-Olympiasieger sei. "Es liest sich schon anders und es ergänzt sich recht gut in der Sammlung, die ich bis jetzt erreichen habe dürfen." In den ersten zwei Tagen nach der Rückkehr aus Asien habe er darüber nachgedacht, was in den vergangenen drei Wochen so passiert sei.

"Verwundert" "Ich versuche, alles zusammenzuklauben, was ich irgendwie aus dem Internet rausbringe, um das Gedankenpuzzle komplett zu machen. Weil man kriegt schlussendlich doch relativ wenig vom Drumherum mit. Das ist schon schön, wenn man die Berichterstattung, die Kommentare sieht. Das macht das Ganze viel voller." Es sei klass, wenn man daheim sei und von den Leuten erzählt bekomme, wie sie es erlebt haben.