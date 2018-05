1-Milliarde-Euro-Klage gegen Ramos wegen Salah-Fouls

Die verklausulierte Entschuldigung von Sergio Ramos kam fast zwei Stunden nach Mitternacht als Internetbotschaft. "Manchmal zeigt dir der Fußball seine gute Seite und manchmal seine schlechte. Vor allem sind wir Profi-Kollegen. #GuteBesserung @MoSalah", twitterte der Kapitän von Real Madrid.

Sein hartes Einsteigen in der ersten Hälfte des Champions-League-Finales hatte Liverpool-Stürmer Mohamed Salah eine Schulterverletzung eingebracht. Die Frage, ob es ein normaler Zweikampf oder die gezielte Schwächung des Gegners war, scheidet die Geister.

Klage des ägyptischen Anwalts Bassem Whaba

Nun hat Sergio Ramos wegen des Fouls eine Klage am Hals - und die hat es in sich. Es geht um 1 Milliarde Euro Entschädigung wegen Körperverletzung. "Ramos hat Mo Salah absichtlich verletzt und sollte dafür bestraft werden. Ich habe Anklage erhoben und eine Beschwerde an die Fifa gerichtet", sagt der Anwalt Whaba dem TV-Sender "Sada Elbalad".

Eine Milliarde Euor sei die Summe "für den physischen und psychischen Schaden, den Ramos Salah und den Menschen in Ägypten zugefügt hat".

Salah glaubt nach Schulterverletzung weiter an WM-Teilnahme

Liverpool-Star Mohamed Salah glaubt nach seiner schweren Schulterverletzung aus dem Champions-League-Finale gegen Real Madrid (1:3) weiter an seine Teilnahme an der Fußball-WM in Russland. "Es war eine sehr harte Nacht, aber ich bin ein Kämpfer. Ungeachtet aller Prognosen bin ich zuversichtlich, dass ich in Russland dabei sein werde, um Euch alle stolz zu machen", twitterte der Ägypter am Sonntag.

Die Nachricht kam etwa 22 Stunden nach dem Match in Kiew, in dem er nach einem Foul von Sergio Ramos nach einer knappen halben Stunde ausgewechselt werden musste. "Eure Liebe und Unterstützung wird mir die Kraft geben, die ich brauche", wandte er sich an seine Fans.