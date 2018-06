65 Meter über Wien: Irre Beach-Action am Riesenrad

Von 1. bis 5. August steigt das „A1 Beach Major“ auf der Donauinsel. Am Dienstag wärmten sich die Vize-Weltmeister Clemens Doppler und Alex Horst am Riesenrad auf – trotz Höhenangst! „Ich war noch nie so stolz auf ihn“, gestand Doppler über seinen Partner. 65 Meter über dem Boden traten sie gegen die „unglaublichen Wikinger“ Anders Mol und Christian Sørum aus Norwegen an. „Das zählt ganz sicher zu den Top-3-Erlebnissen“, sagte Doppler beeindruckt.