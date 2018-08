Armstrong stürzt schwer & zeigt Crash-Gesicht

Blutige Nase, Schrammen im Gesicht, aber ein entschlossener Blick: So zeigte sich Lance Armstrong seinen Fans via Instagram. Der Ex-Radstar nutzt zwar für längere Strecken seinen Privatjet, bei kürzeren Distanzen ist er aber noch immer mit dem Rad unterwegs. In Colorado auf dem Tom Blake Trail stürzte der 46-Jährige schwer und musste ins Krankenhaus. Anschließend zeigte er sein lädiertes Gesicht und postete trocken darunter: "Manchmal bist du der Hammer, manchmal der Nagel."

2012 war Lance Armstrong des Dopings überführt und lebenslang gesperrt worden, alle nach dem 1. August 1998 gewonnen Titel wurden ihm aberkannt. Darunter auch seine sieben Siege bei der Tour de France. Zuletzt hatte Armstrong seinem Ex-Kollegen Jan Ullrich Hilfe bei dessen Drogen-Problemen angeboten.