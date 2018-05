Cooldown: Anna Gasser kühlt sich ab

Olympiasiegerin Anna Gasser erholt sich von einer langen und anstrengenden Saison im heimatlichen Kärnten. Nach ihrem Urlaub auf Bali kühlt sich die 26-Jährige in einem See in ihrer Heimat ab.

Auf Bali gefiel es der Snowboard-Beauty bereits ausgesprochen gut.

Wirklich wohl fühlt sich Anna aber nur daheim. "Favorite place to cool off", schreibt Anna unter ihr "cooles" Pic. Anzunehmen ist, dass es sich um den Millstätter See handelt, wo Anna ein Haus hat. Das Foto nahm ihr Freund Clemens Millauer auf.