Evakuierung nach schwerem Gewitter

Das Major-Beach-Volleyball-Turnier auf der Wiener Donauinsel ist am Donnerstagnachmittag wegen eines schweren Gewitters und starker Windböen abgebrochen worden. Die Zuschauer mussten das Stadion verlassen.

Die sintflutartigen Regenfälle waren von Blitzen und Donnern begleitet, die Sicherheit der Zuseher war in Gefahr. Der Spieltag soll am (morgigen) Freitag nun fortgesetzt werden. Wegen des Unwetters waren am Veranstaltungsgelände auf der Donauinsel umfangreiche Aufräumarbeiten nötig.

Am Vormittag herrschte noch Gluthitze. Clemens Doppler/Alexander Horst konnten dabei einen hart erkämpfen Auftaktsieg gefeiert. Die Vizeweltmeister bezwangen die Kanadier Sam Pedlow/Sam Schachter am Donnerstag in einer Mittagshitzeschlacht 2:1 (-18,13,10). Martin Ermacora/Moritz Pristauz gelang mit einem glatten 2:0 (17,16) gegen die italienischen Olympiazweiten Paolo Nicolai/Daniele Lupo eine Überraschung.

Damit stehen die beiden ÖVVV-Teams vorzeitig in der K.o.-Phase. In ihren zweiten Gruppenmatches geht es für sie um den Gruppensieg und den damit verbundenen Achtelfinaleinzug. Ermacora/Pristauz treffen auf die Russen Wjatscheslaw Krasilnikow/Nikita Ljamin, Doppler/Horst auf Cherif Younousse/Ahmed Tijan aus Katar.