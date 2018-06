Ex-Tirol-Footballer erlebt Knast-Hölle in China

Obwohl sich Zeugen für seine Unschuld einsetzten - es half alles nichts. Der US-Amerikaner und Ex-Swarco-Tirol-Footballer Wendell Brown (30) muss vier Jahre in China ins Gefängnis. Er geriet in der Millionenstadt Chongqing in eine Barschlägerei. Dabei wurde er provoziert und sogar Falschen nach ihm geworfen. Brown verteidigte sich nur, sagen die Zeugen.

Ob ihm die Zeit, die er bereits absaß eingerechnet wird, ist unklar. Zu Viel für seine besorgte Mutter: "Er ist nicht der Typ für ein Gefängnis. Er gehört dort nicht rein", sagt sie gegenüber amerikanischen Medien. Brown vermisse seinen Vater und er braucht ihn auch, so seine Mutter.

Die Familie startete eine eigene Facebook-Seite "Justice for Wendell Brown" und Medienkampagnen um für Gerechtigkeit zu kämpfen. Doch bis jetzt erfolglos. Immerhin: Die Familie erreichte jemanden im Weißen Haus, der sagte, er würde sich den Fall ansehen.