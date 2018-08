Österreich hat bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in Berlin seine zweite Medaille gewonnen. Der dritte Platz der Marathonläufer Lemawork Ketema, Peter Herzog und Christian Steinhammer in der Teamwertung zählt für die Statistik offiziell als EM-Bewerb. Zuvor hatte Lukas Weißhaidinger Bronze im Diskuswurf gewonnen. Es war die elfte EM-Medaille für Österreich in der EM-Geschichte.

Es herrschte am Sonntag lange Verwirrung darüber, ob die Marathon-Teambewerbe wie bisher nur zum Europacup zählen, oder doch zur EM. Auch der Österreichische Leichtathletik-Verband war der Meinung, dass es nur Europacup ist. Auf der Seite des Europaverbandes (EAA) scheint diese Medaille nun im Medaillenspiegel aber auf.