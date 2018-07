Rad-Profi sorgt mit Schock-Foto für Wirbel

Hier kann man jeden Muskelstrang und jede Ader einzeln zählen, wenn man will. Der Radprofi Tomasz Marczynski vom Team Lotto Soudal schockt seine Fans auf Twitter mit einem Foto seiner Waden.

Kurz vor dem Start der Tour de France prahlte er auf seinem Account mit: „Sieht aus, als stünde die Tour kurz bevor.“

Einige User zeigten sich geschockt. „Das ist nicht normal. Bitte geh zum Arzt!“, schreibt einer. Andere schreiben „grausig“ oder „schrecklich“ darunter.

Looks like @LeTour is coming ????????✌???? @Lotto_Soudal pic.twitter.com/fYADxKDFyk