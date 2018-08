Die Kärntnerin Magdalena Lobnig hat am Sonntag bei den Ruder-Europameisterschaften nahe Glasgow die Silbermedaille im olympischen Einer geholt. Die 28-Jährige musste sich im A-Finale nur der favorisierten Schweizerin Jeannine Gmelin geschlagengeben und besiegte die Ukrainerin Diana Dymtschenko um 5/100.

Dritte EM-Medaille

Es ist die dritte EM-Medaille der Vorjahres-WM-Dritten Lobnig nach Silber 2013 und Gold 2016. Die am 19. Juli 1990 in St. Veit/Glan geborene Medaillen-Hamsterin ist also auch für Olympia ein heißes Eisen.