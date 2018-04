So versext gratuliert DIESES Model Messi

Dieser Mann hat sexy Fans: Lionel Messi (30) führt mit seinem FC Barcelona La Liga in Spanien an. Sie können auch kaum noch vom ersten Platz gedrängt werden – da müsste schon viel schiefgehen. Und so gab es bereits eine erste Gratulation aus Brasilien an Messi, die es in sich hat.

Keine Geringere als Ex-Miss-Bum-Bum-Gewinnerin Suzy Cortez widmet Messi ein Instagram-Posting. Sie trägt ein Messi-Shirt und streckt ihren preisgekrönten Po in die Kamera. Cortez gewann 2015 den titel Miss Bum Bum, ein Contest, bei dem die Frau mit dem schönsten Hinterteil gewählt wird.